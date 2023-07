Revistas e proibição de levar animais ou drones para a JMJ

Vão ser criados perímetros de segurança, com diversos pontos de acesso, onde vão ser efetuadas revistas.

Antes e durante as principais iniciativas da Jornada Mundial da Juventude vão ser criados perímetros de segurança, com diferentes pontos de acesso, onde serão efetuadas revistas por polícias uniformizados, informou, esta sexta-feira, a PSP. Ao mesmo tempo, a força de segurança elucidou sobre as proibições no espaço da Jornada, desde drones a animais de estimação (exceto cães-guia), passando por bicicletas e trotinetas e cartazes de grandes dimensões ou ofensivos, entre outros objetos.