Bombeiros exigem pedido de desculpa

Polémica Responsável disse, no Parlamento, que os bombeiros recebem em função da área ardida.

"Nenhuma forma de financiamento dos Bombeiros Voluntários está indexada à área ardida." A garantia foi dada esta sexta-feira por Duarte da Costa, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que escolheu o Facebook para serenar as corporações de bombeiros que se sentiram ofendidas com as declarações do presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, proferidas na véspera, no Parlamento.



Tiago Oliveira foi ouvido na Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, onde questionou o facto de os "corpos de bombeiros receberem em função da área ardida". Disse também que "há municípios a gastar meio milhão de euros, uma barbaridade de dinheiro, nos bombeiros, quando não gastam dinheiro a gerir a floresta". Declaração que não foi bem recebida pela Liga dos Bombeiros que exigiu um pedido de desculpas: "É totalmente falsa e desprovida de prova e de senso, porque os corpos de bombeiros não têm independência financeira, dependendo das Entidades Detentoras de Corpos de Bombeiros, como as Associações Humanitárias de Bombeiros."