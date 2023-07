Teresa Guilherme e Maya reforçam operação da CMTV

Rostos do entretenimento também terão participação na megacobertura que o canal do Correio da Manhã fará do evento da próxima semana em Lisboa.

A megaoperação informativa que a CMTV está a preparar para acompanhar a Jor- nada Mundial da Juventude, que se realiza de 1 a 6 de agosto em Lisboa, e a vinda do Papa Francisco ao nosso país, contará também com dois rostos do entretenimento do canal. Maya e Teresa Guilherme, apresentadora e comentadora do ‘Noite das Estrelas’, respetivamente, terão, na próxima semana, intervenções no ‘Grande Jornal’ da tarde (que arranca às 12h53) e da noite (19h45).









“Vou comentar, como crente, fiel e devota, todas as circunstâncias que envolvam a JMJ, nomeadamente no que envolve a presença do Santo Padre. Representarei a sensibilidade do crente mais comum”, afirma Maya.

No canal do Correio da Manhã, os telespectadores vão poder assistir a todas as cerimónias públicas, encontros sociais, religiosos e políticos agendados, assim como às celebrações de cariz religioso. Esta será a maior operação da história da CMTV - integrada no projeto multiplataforma do Correio da Manhã, que inclui também o jornal e a edição online. Para o efeito, estão a ser mobilizadas dezenas de profissionais, assim como os rostos mais conhecidos da estação, entre eles Pedro Mourinho, José Carlos Castro, Daniela Polónia, Ângela Gonçalves Marques, Sara Carrilho, Janete Frazão e Magali Pinto. Além dos estúdios da CMTV, haverá também estúdios remotos instalados no Parque Tejo, palco principal do evento, no Par- que Eduardo VII, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, e no Santuário de Fátima, onde o Papa Francisco se deslocará também. O jornalista Secundino Cunha - especialista do CM em assuntos religiosos - viajará no avião papel de Roma para Lisboa.