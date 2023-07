Elon Musk vai limitar Twitter ao modo escuro

"É a melhor de todas as formas", declarou o proprietário da rede social.

O proprietário do Twitter/X anunciou que a rede social vai passar a estar limitada ao modo escuro, no qual os utilizadores se deparam com um menor nível de luminosidade nos ecrãs dos telemóveis e computadores.



"Em breve esta plataforma terá apenas o modo escuro. É a melhor de todas as formas"