Roger Schmidt diz que regresso de João Félix ao Benfica "não é realista"

Treinador falou aos jornalistas na antevisão do duelo com o Feyenoord.

"Isso é discutido nos jornais. Eu não tenho influência nessa discussão, nem interesse nessas histórias"

Como pode isso acontecer? Financeiramente parece-me impossível

O treinador do Benfica considerou, este sábado, que "não é realista" a hipótese de João Félix regressar ao clube da Luz.Roger Schmidt falou, este sábado, à comunicação social, na antevisão do duelo com os holandeses do Feyenoord, que se realiza no domingo, às 15h00, em Roterdão., começou por referir o técnico alemão."Não é realista. Saiu por 120 milhões e agora vai voltar ao clube?", frisou.Roger Schmidt abordou diversos temas relacionados com o mercado de transferências. Sobre a confirmação do empréstimo de Gonçalo Guedes aos encarnados, afirmou que o avançado "é um excelente jogador, muito bom com bola, que lidera a equipa" e dá "mais opções" na frente à equipa."Tivemos de substituir Grimaldo. Jurasek tem um perfil diferente", lembrou, sublinhando que para o novo lateral esquerdo das águias a chegada ao Benfica é "um passo para um dos maiores clubes da Europa".Tomás Araújo, defesa central que regressa de empréstimo ao Gil Vicente, vai ter oportunidades, de acordo com o treinador alemão. "Voltou muito bem, em muito boa forma", notou.