Rússia recebeu cerca de 30 propostas de paz para chegar a acordo com a Ucrânia

Porta-voz do Ministério disse que o país nunca recusou negociações sobre a resolução do conflito.

A porta-voz do Mistério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, disse que o país já recebeu cerca de 30 propostas de paz para chegar a um acordo com a Ucrânia."Estamos gratos a todos. Houve muitas iniciativas deste género. Parece-me que há um mês já havia cerca de 30, que foram feitas por figuras públicas através de canais estatais ou mesmo de uma forma privada", observou a diplomata, citada pela agência russa TASS.Segundo Zakharova, a Rússia nunca recusou negociações sobre a resolução do conflito na Ucrânia. "Mesmo quando entendemos que era improvável que as negociações trouxessem qualquer valor acrescentado, demos sempre essa oportunidade aos parceiros ou à situação em geral", sustentou