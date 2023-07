Deputada russa propõe fim da venda de bonecas Barbie por "promoverem relações homossexuais"

Para Maria Butina, a Barbie importa questões da comunidade LGBT para a Rússia.

Maria Butina, uma deputada do parlamento russo, quer propor o fim da venda de bonecas da Barbie na Rússia por estas "promoverem relações homossexuais" e "importarem questões da comunidade LGBT" para o país.Para Butina, os filmes da Barbie mostram "gays, pessoas trans e mulheres que dominaram o mundo" e não dão prioridade à união entre o homem e a mulher."O nosso trabalho é promover as nossas imagens. Mas a Barbie, juntamente com a Mattel, devia ser retirada, porque estão a trazer o tema LGBT para a Rússia", afirmou a deputada numa entrevista para a televisão russa Duma TV.Na Rússia, a propaganda LGBT passou a ser proibida também entre adultos. De acordo com a proposta, a informação sobre "estilos de vida não tradicionais" ou "a rejeição dos valores familiares" constituem atos criminosos.