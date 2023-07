Dois feridos graves e um ligeiro após queda em poço em Valença

Circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.

Um acidente de trabalho num poço em Cerdal, Valença, causou dois feridos graves e um ligeiro na tarde deste sábado. O alerta foi dado às 16h50 para os bombeiros de Valença.Quando chegaram ao local, os operacionais perceberam que duas vítimas estavam no interior do poço: uma a cerca de oito metros de profundidade e a outra a quatro. O terceiro ferido encontrava-se já no exterior.Depois de efetuado o resgate, todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo.Para esta ocorrência foram ainda acionados os bombeiros de Vila Nova de Cerveira, o INEM e a GNR. As circunstâncias do acidente de trabalho estão a ser investigadas.