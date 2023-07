Alemã residente em Portugal desaparece enquanto fazia o Caminho de Santiago

Tamara Kemmer deixou de estar contactável desde a paragem em Grado, na Galiza.

Uma mulher de nacionalidade alemã, radicada em Portugal, está desaparecida desde terça-feira. Tamara Kemmer estava a fazer o Caminho de Santiago e contactou os familiares pela última vez quando parou em Grado, na Galiza.De acordo com o La Voz del Trubia, na terça-feira, a alemã foi vista a chorar no centro da aldeia de Moscona e algumas testemunhas alertaram o município. Quando chegaram ao local, a mulher tinha desaparecido e deixado a mochila.A família acreditava que Tamara tinha passado a noite num albergue na aldeia de Moscona, mas algumas fontes próximas ao caso disseram que Tamara não estava registada em nenhum alojamento naquela localidade.A Guardia Civil espanhola já iniciou as buscas para tentar encontrar a mulher.