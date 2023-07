Golfinho encontrado morto perto da praia de Vieira em Leiria

Alerta foi dado por populares ao início da tarde deste sábado.

Um golfinho foi encontrado morto, este sábado, a norte da foz do rio Lis, perto da Praia de Vieira, em Leiria. O alerta foi dado por populares ao início da tarde.Para remoção do corpo, foram acionados ao local uma equipa de biólogos do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (CRAM) e operacionais dos Bombeiros Voluntários de Leira.