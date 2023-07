Milionário gaba-se de ganhar 2,5 milhões com Ronaldo

Ministério Público suspeita do pagamento de comissões a Hernâni Antunes e ao amigo Armando Pereira no âmbito de uma campanha publicitária de CR7 e Neymar.

O milionário Hernâni Antunes, principal suspeito da ‘Operação Picoas’, é fã de Cristiano Ronaldo. Nas escutas telefónicas, o empresário de Braga gaba-se de ter faturado 2,5 milhões de euros com anúncios da Altice em que Ronaldo foi protagonista.Sabia mais no site do Correio da Manhã