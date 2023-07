Negociação dos ‘hélis’ no tempo de Cravinho investigada

MP tem em curso um inquérito ao contrato de manutenção dos helicópteros EH-101 que foi negociado quando João Gomes Cravinho era ministro da Defesa, em 2019.

O Ministério Público está a investigar o contrato de manutenção dos helicópteros EH-101 e as duas extensões contratuais que foram efetuadas no tempo em que João Gomes Cravinho era ministro da Defesa.O inquérito foi aberto, em 2019, na sequência de uma denúncia ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sobre suspeitas de que o preço da manutenção dos 'hélis' terá sido inflacionado de forma excessiva nas negociações feitas em 2019: em causa estará um aumento do custo de 13 milhões de euros para 20,5 milhões, um crescimento de cerca de 60%.