Santa Maria rastreia doentes de risco por perigo de bactéria

A presença de uma bactéria multirresistente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que afetou 15 bebés prematuros, permanecendo 11 deles internados em situação estável, pode não estar circunscrita à Neonatologia. Este serviço permanece sob isolamento e, por isso, está impedido de receber doentes.No maior hospital do País, perante o potencial perigo de contágio pela bactéria Klebsiella pneumoniae, os doentes com fator de risco elevado estão a ser rastreados.

Ao abrigo do protocolo estabelecido pela Direção-Geral da Saúde (DGS) estão a ser sujeitos à despistagem os doentes com insuficiência renal, doenças de sangue, os transplantados, internados nos Cuidados Intensivos ou vindos de lares, divulgou ontem fonte hospitalar.