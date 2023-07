Hospital Santa Maria paga Uber a médicos para fazerem partos no São Francisco Xavier

Nota interna enviada aos profissionais do serviço de obstetrícia informa que irão receber vouchers que permitem percorrer 10 km.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHULN), ao qual pertence o Hospital Santa Maria, vai pagar boleias de Uber aos profissionais do serviço de obstetrícia para fazerem partos no São Francisco Xavier, avança este domingo o jornal Público.Médicos e enfermeiros receberam uma nota interna a informar que irão receber vouchers que permitem 10 quilómetros, que corresponde à distância entre as duas referidas unidades hospitalares.Esta questão surge depois de, no dia 27 de julho, ter sido anunciado que os médicos do departamento de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santa Maria vão ser obrigados a cumprir escalas no São Francisco Xavier, decisão que levou sete dos 16 profissionais do serviço a declarar por e-mail à administração do CHULN que não estão disponíveis para acatar essa solução.