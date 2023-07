Jay-Z em vias de comprar um dos principais clubes da Premier League

jornal britânico Daily Express.O rapper norte-americano, de 53 anos, poderá levar o negócio por diante caso o atual dono do emblema londrino, Joe Lewis, seja condenado pelas 16 infrações de fraude de segurança e outras três de conspirações para cometer fraude de que está acusado nos Estados Unidos.

O empresário, detido no dia 26 de julho e banido de viajar para fora do país, corre o risco de vir a ser condenado a até 25 anos de prisão.Um dos associados de Jay-Z revelou o interesse do artista no Tottenham. "Bastantes dos clubes de topo de lá, como Manchester United, Liverpool e Chelsea, estão, agora, sob propriedade norte-americana, e o Jay aproveitaria de imediato a oportunidade de um interesse de controlo ao nível da administração dos Spurs", referiu a fonte em causa, em declarações ao Daily Express."Resta ver se o Sr. Lewis irá sair um homem livre. Se não sair, o Jay disse que quer estar numa posição de se mover rapidamente, se sentir que o preço é adequado", acrescentou, optando por manter o anonimato.