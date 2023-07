PSOE pede recontagem dos votos em Madrid

Os socialistas espanhóis consideram que a diferença entre PSOE e os conservadores do PP é muito curta e que requer mais garantias, acreditando que ainda podem recuperar o assento perdido

Os resultados provisórios dão 1.463.112 votos ao PP e 1.004.567 ao PSOE. Dessa forma, os socialistas ficam a 1.323 votos de conseguir o décimo segundo deputado em Madrid, perdendo os conservadores o décimo sexto.Recorde-se que, na sexta-feira, a contagem do voto dos espanhóis que vivem no estrangeiro deu mais um deputado ao PP na capital espanhola.Nas eleições de domingo, o PP, com 136 deputados, e o Vox, com 33, só conseguiram somar 169 mandatos no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.A coligação de esquerda Sumar alcançou 31 deputados e pode ajudar os socialistas do PSOE, que ainda assim precisam do apoio de outros partidos para chegar à maioria, pois ficaram-se pelos 122 eleitos.