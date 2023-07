"Resposta imediata e intratável": Macron reage a ataques na embaixada francesa no Níger

Milhares de pessoas protestaram em Niamey em apoio ao golpe militar no país africano.

frente à embaixada francesa em Niamey, capital do Níger, relatados pela agência de notícias AFP.









Émmanuel Macron avisou que "quem atacar nacionais franceses, militares, diplomatas e os interesses do país, verá França responder de uma forma imediata e intratável", aludindo aos protestos de milhares de pessoas este domingo emNa manifestação, de apoio ao golpe militar no país, foram disparadas bombas de gás lacrimogéneo. Antes disso, alguns soldados tentaram ainda intervir para acalmar os protestantes."França também apoia todas as iniciativas regionais" destinadas a "restaurar a ordem constitucional" e o regresso do Presidente Mohamed Bazoum, fez saber o gabinete de Macron à mesma agência.Dia 27 de julho, um grupo de dez soldados do Níger anunciou na televisão a remoção do Governo de Bazoum, "devido à segurança deteriorada e à má governação".

Os militares alertaram que não pretendem ver acontecer nenhuma interferência externa neste processo, garantindo que vão respeitar o bem estar do presidente.