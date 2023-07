Três banhistas salvos de afogamento na praia da Cruz Quebrada

Vítimas foram localizadas e resgatadas por uma mota de água, que as transportou até terra.

Três banhistas foram resgatados do mar na praia da Cruz Quebrada, na tarde deste domingo. Ao que o CM conseguiu apurar, duas das vítimas tentaram auxiliar um homem, com cerca de 60 anos, que estava em dificuldades na água, acabando também por precisar de ajuda para regressarem ao areal.

O alerta foi dado pelas 14h47 e levou à mobilização de meios do Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima.

As vítimas foram localizadas e resgatadas por uma mota de água, que as transportou até terra. Já no areal foram assistidas por operacionais dos bombeiros do Dafundo.