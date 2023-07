Homem planta mais de um milhão de girassóis como prenda de 50.º aniversário de casamento

"Fez-me sentir muito especial", disse a mulher Renee.

Um homem surpreendeu a mulher depois de lhe mostrar o grande campo de girassóis, numa área de 80 mil metros quadrados, que tinha plantado como prenda de 50.º aniversário de casamento. No total, Lee Wilson cultivou mais de 1,2 milhões de girassóis no Kansas, nos EUA."Bem, vamos celebrar o nosso aniversário de 50 anos de casamento dia 10 de agosto. Pensei muito naquilo que podia oferecer à Renee e lembrei-me que ela sempre gostou de girassóis. Pensei que este era o ano para os plantar e assim o fiz num terreno de 80 mil metros quadrados", disse o agricultor, citado pelo Breitbart.Lee Wilson plantou o campo em maio, com a ajuda do filho."Fez-me sentir muito especial. Não poderia ter sido um presente de aniversário mais perfeito do que um campo de girassóis", disse a mulher, Renee, à ABC Kakes.Vários turistas e moradores das proximidades têm-se deslocado ao local para conhecer o campo.