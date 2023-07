Espanha revalida título europeu feminino de sub-19 de futebol

Seleção espanhola bateu a Alemanha nos Penáltis por 3-2.

A seleção espanhola feminina de sub-19 de futebol revalidou este domingo o título europeu da categoria conquistado em 2021, batendo na final a Alemanha nos penáltis (3-2), após o empate 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento.

Em Heverlee, na Bélgica, as comandadas de Sonia Bermúdez superiorizaram-se com as conversões bem sucedidas de Olaya, Silvia Lloris e Érika, enquanto Jella Veit e Miriam Hils assinaram os golos alemães, num desempate dramático, em que a Alemanha desperdiçou as últimas três grandes penalidades e a Espanha as últimas duas.

A Espanha ergueu o seu quinto troféu europeu na categoria, juntando-o ao de 2004, 2017, 2018 e 2022, num torneio em que venceu a Islândia (3-0) e a República Checa (7-0), e perdeu frente à França (0-2), na fase de grupos, superando depois os Países Baixos (1-0) nas 'meias' e, na final, a Alemanha.

Portugal, que conta apenas uma presença na fase final da competição, foi afastada da fase final da edição de 2023 pela semifinalista França, após terminar no segundo lugar o Grupo 3 da segunda ronda da Liga A.