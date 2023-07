Casal espanca filho adotivo de cinco anos até à morte e lança campanha de angariação de fundos para despesas legais

Landon sofreu graves traumatismos na cabeça e no pescoço.

Jacob e Lauren Maloberti, acusados de espancar até à morte Landon, o filho adotivo de cinco anos em Greensburg, na Pensilvânia, EUA, abriram um fundo na Internet para pedir ajuda com as despesas legais.Segundo o Daily Mail, a polícia começou a investigar o casal depois de a criança ter sido levada para o hospital com graves traumatismos na cabeça e no pescoço, a 30 de janeiro. À data, os funcionários repararam que os pais de Landon não demonstraram qualquer urgência em salvá-lo. O menino acabou por morrer a 7 de fevereiro."A tragédia abateu-se sobre a nossa família quando o nosso precioso menino deixou de reagir. Levei-o às urgências e entubaram-no e desde então ele não responde. Enquanto estávamos no hospital, os direitos parentais foram-nos retirados. Estou de rastos. Nós estamos devastados. Ambos precisamos de bons advogados. Os meus filhos são o meu mundo. Qualquer coisinha ajuda-nos a navegar pela vida neste momento, com a nossa nova incerteza", escreveu Lauren.A campanha para as despesas legais, em que foram angariados cerca de 5.350 dólares (4.855 euros) foi, entretanto, removida.A polícia referiu que os ferimentos infligidos em Landon eram tão significativos que o menino deixou de conseguir ficar de pé, comer ou beber. A criança possuía várias nódoas negras pelo corpo, não conseguia respirar sozinha e tinha um traumatismo craniano rotacional consistente com abuso infantil.Ao entrevistarem os cinco irmãos da vítima, as autoridades ficaram a saber que o menino era agredido pela mãe com relativa frequência. Lauren terá sido ouvida a dizer que odiava o menino e que ele era difícil de amar.O casal foi acusado de homicídio, de pôr em perigo o bem-estar das crianças, de agressão agravada e de conspiração criminosa.