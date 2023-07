Imagem original de Nossa Senhora chega a Lisboa na despedida da JMJ

A imagem de Nossa Senhora que os peregrinos de Fátima veneram na Capelinha das Aparições vai viajar na madrugada de dia 6 para Lisboa, de forma a estar no altar do Parque Tejo na missa do Envio, presidida pelo Papa Francisco, que será a celebração final da Jornada Mundial da Juventude. Será o segundo momento em que o Papa Francisco vai rezar diante do ícone mariano mais conhecido no Mundo, depois da oração do terço a que vai presidir na manhã de dia 5, no Santuário de Fátima.Saiba mais no site do Correio da Manhã