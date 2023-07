Homem morre após colisão de pesado e ligeiro no IC2 entre Condeixa-a-Nova e Soure

Acidente ocorreu no sentido sul-norte.

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, na sequência de uma colisão frontal entre um veículo pesado e um ligeiro.



O acidente ocorreu por volta das 07h00 no IC2, na zona da Presa, entre Condeixa-a-Nova e Soure, no sentido sul-norte.