"Lisboa ficará marcada como a capital da juventude para todo o sempre": Carlos Moedas sobre as cerimónias da JMJ

Presidente da Câmara de Lisboa garante que "Lisboa vai ter a melhor imagem de sempre" das Jornadas Mundiais.

A dois dias da chegada do Papa a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, disse esta segunda-feira tratar-se de um "momento único"."Lisboa ficará marcada como a capital da juventude para todo o sempre", afirma Moedas destacando que Lisboa terá a melhor imagem "de sempre das JMJ". "Não há imagem como esta", garantiu.Questionado sobre os preparativos do evento e de quantas pessoas são esperadas, em Lisboa, na Jornada, Carlos Moedas revelou já ter tudo pronto. "Amanhã celebramos uma missa com o Cardeal-Patriarca Manuel Clemente, onde já se vai ver uma enchente", disse.Desde a Avenida da Liberdade até ao Terreiro do Paço estarão espalhados ecrãs gigantes para que todos possam assistir à cerimónia desta quinta-feira que contará com a presença do Papa Francisco.