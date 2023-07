Guarda prisional agredido por recluso no Estabelecimento Prisional do Linhó

Vítima foi atingida com um murro no rosto.

Um guarda prisional foi agredido por um recluso, esta manhã de segunda-feira, no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Alcabideche, Cascais.apurou que o recluso não se estava a sentir bem e que, por isso, a enfermeira se dirigiu até à cela. Após alguns minutos, o preso começou a querer sobrepor-se à profissional de saúde e a ficar nervoso e exaltado.A enfermeira saiu da cela e foi no momento que o guarda estava a fechar a porta que o recluso o agride com um murro no rosto. Frederico Morais, coordenador de Lisboa e Ilhas do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, alerta que "existe neste momento uma falta de 1000 efetivos e a falta de guardas leva à falta de segurança".