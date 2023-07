Lesados do BES protestam à porta do Campus de Justiça no dia em que se decide se os 25 arguidos vão a julgamento

Ricardo Salgado está acusado de 65 crimes.

Cerca de 50 lesados estão no Campus de Justiça, em Lisboa, para assistir à decisão instrutória do caso GES onde o futuro de Ricardo Salgado e dos restantes arguidos vai ser decidido. O Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) vai revelar, esta segunda-feira, se os 25 arguidos no processo BES/GES vão a julgamento.Há pessoas que vieram de várias partes do país para marcar presença na leitura do acordão, mas apenas 12 pessoas podem entrar. Nesse sentido, foi necessário o reforço policial da PSP devido aos ânimos exaltados.Ricardo salgado, um dos arguidos do processo, é acusado de 65 crimes entre os quais associaçao criminosa, corrupçao e branquemaneto de capitais.Em atualização