Encontro de peregrinos condiciona trânsito em Algés na terça e na quarta-feira

Evento realiza-se no Passeio Marítimo de Algés e são esperadas cerca de 30 mil pessoas.

O trânsito vai estar condicionado em Algés, em Oeiras, distrito de Lisboa, na terça e na quarta-feira, devido a um encontro dos peregrinos franceses e italianos, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), avisou esta segunda-feira o município.

O "Encontro das Nações -- Encontro Episcopal da França e de Itália" em Portugal vai realizar-se no Passeio Marítimo de Algés nos dois dias.

"São esperadas cerca de 30.000 pessoas", revelou a autarquia, em comunicado, referindo que o Encontro Nacional dos Peregrinos Franceses ocorrerá na terça-feira, entre as 9h30 e as 14h00, e o Encontro Nacional dos Peregrinos Italianos será na quarta-feira, entre as 20h00 e as 23h00.

Nas imediações do recinto no Passeio Marítimo de Algés, "serão implementados os necessários condicionamentos de trânsito por forma a salvaguardar a segurança dos utentes da via", adiantou a Câmara Municipal de Oeiras, presidida pelo independente Isaltino Morais.

Na terça-feira, entre as 7h00 e as 16h00, estão previstos condicionamentos de trânsito na Avenida Marginal (Estrada Nacional 6 ou EN6), em ambos os sentidos, desde o nó com a EN 6-3 (Alto da Boa Viagem) até à Avenida da Índia, havendo um desvio, nesta avenida, para a Rua Damião de Góis.

Neste período há também limitações na Avenida Pierre Coubertin, junto ao Parque Técnico/Praça da Maratona do Jamor e na intersecção com a Estrada da Costa; e no Itinerário Complementar (IC) 17, também denominado CRIL (Circular Regional Interior de Lisboa), no sentido norte-sul, desde a saída para Miraflores.

No dia seguinte, quarta-feira, das 16h00 às 24h00, estão previstos condicionamentos nas mesmas vias de trânsito, de acordo com o município.

Em alternativa à Avenida Marginal, no sentido Lisboa-Cascais, sugere-se o IC17 - CRIL (sentido ascendente) e a Autoestrada 5 (A5). No sentido Cascais-Lisboa, pode ser feito o percurso que passa pela EN 6-3, pela A5 e pela A9.

A alternativa à Avenida Pierre Coubertin é a A5.

Em relação ao encontro dos peregrinos franceses e italianos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) aconselha os cidadãos a levarem apenas objetos essenciais para o interior dos recintos, para evitar o tempo de espera nas revistas e indica que os objetos de higiene pessoal devem ser transportados em sacos de plástico transparente, preferencialmente herméticos.

Os participantes devem levar uma garrafa de água plástica, que se poderá encher nos diversos pontos de água disponibilizados.

"Apelamos a todos para que se desloquem para os locais dos eventos com tempo, para evitar aglomerados de pessoas, facilitando o processo de revistas dos recintos", sugere a PSP, citada no comunicado do município, propondo ainda que os peregrinos definam um ponto de encontro com o grupo, para o caso de se perderem.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ realiza-se este ano em Lisboa, durante esta semana, de terça-feira a domingo, com a presença do Papa Francisco, sendo esperadas mais de um milhão de pessoas.