Residentes em Lisboa afetados por condicionamentos podem estacionar gratuitamente noutras zonas da cidade

"Há ordens expressas para a Polícia Municipal e para a EMEL, nestes momentos, serem facilitadores e não serem fiscalizadores", afirmou Carlos Moedas.

Os residentes em Lisboa que vivem nos perímetros de segurança dos eventos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e são afetados por condicionamentos podem estacionar de forma gratuita em qualquer outra zona da cidade, anunciou esta segunda-feira a câmara.

"Entre 31 de julho e 06 de agosto [a partir de hoje e até domingo], as viaturas com dístico de residente das zonas de estacionamento dentro dos perímetros de segurança dos eventos JMJ podem, caso estas sejam sujeitas a condicionamentos temporários, estacionar de forma gratuita em qualquer outra zona da cidade", informou a Câmara Municipal de Lisboa.

Em declarações à RTP, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), já tinha dito esta segunda-feira que todos os cidadãos que vivem em locais com condicionamentos devido à JMJ podem estacionar o carro noutras zonas.

"Há ordens expressas para a Polícia Municipal e para a EMEL, nestes momentos, serem facilitadores e não serem fiscalizadores", afirmou o autarca.

De acordo com a EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, durante o período da JMJ, entre esta segunda-feira e domingo, o estacionamento dentro dos perímetros de segurança dos eventos encontra-se sujeito a possíveis condicionamentos por parte da Polícia de Segurança Pública (PSP), por questões de segurança.

"Assim, as viaturas que tenham dístico de residente para zonas compreendidas nos perímetros vermelho, amarelo e verde, caso estas sejam sujeitas a condicionamento, podem durante este período, estacionar de forma gratuita em qualquer outra zona de estacionamento tarifado da cidade", informou a EMEL.

No âmbito da JMJ, a Câmara Municipal de Lisboa preparou, em conjunto com as forças de segurança, o plano de acessibilidade da capital durante o evento, "procurando dar resposta ao expectável afluxo de pessoas nas áreas onde decorrem os eventos principais", garantir a segurança de todos, e, simultaneamente, assegurar que "a cidade não vai parar na dinâmica económica e de prestação de serviços à população".

O plano de acessibilidade prevê condicionamentos à circulação rodoviária na área do Parque Eduardo VII, na terça, quinta e sexta-feira, no Parque Tejo, no sábado e no domingo, e no Passeio Marítimo de Algés, no concelho vizinho de Oeiras, também no domingo.

Nestas áreas estão delimitadas três tipos de zonas: vermelha, com restrição absoluta à circulação rodoviária; amarela, com restrição fortemente condicionada à circulação rodoviária; e verde, com restrição condicionada à circulação rodoviária.

Há exceções de circulação na zona vermelha, nomeadamente residentes e trabalhadores, sendo que "no caso dos trabalhadores devem ter declaração da entidade patronal", de acordo com o plano de acessibilidade.

"Os condicionamentos garantem a circulação de veículos de emergência, transporte de medicamentos, transporte de pessoas com mobilidade reduzida e acesso a assistência médica mesmo nos momentos em que os eventos acontecem. Fora do horário dos eventos principais, o acesso automóvel a moradores e trabalhadores não será afetado", refere a Câmara de Lisboa, indicando que é possível esclarecer dúvidas através do contacto telefónico 800 910 211.

De acordo com a EMEL, os parques de estacionamento localizados na zona amarela, designadamente Calçada do Combro, Campo das Cebolas, Chão do Loureiro, Parque Mayer e Sousa Pinto, estarão encerrados à rotação entre esta segunda e sexta-feira, ficando "apenas disponíveis para acesso a quem tem assinaturas mensais".

Também o parque exterior de Belém encontra-se encerrado e servirá de apoio à JMJ até 09 de agosto e os parques do Lidl (Avenida Infante D. Henrique) e dos Olivais (Avenida de Pádua) terão algumas restrições no acesso no sábado e no domingo, segundo a EMEL.

Relativamente ao comércio, dentro das zonas vermelha, amarela e verde, as cargas e descargas devem ser realizadas entre as 00:00 e as 10:00, com exceção dos veículos com mais de 3,5 toneladas que podem operar das 00:00 às 07:00.

Durante a JMJ, os comerciantes e restaurantes "podem trabalhar todos os dias, todos vão ter distribuição, à noite, e muitos até às 10 horas da manhã, se não conseguirem fazer essa distribuição alimentar e de produtos durante a noite", assegurou o presidente da Câmara de Lisboa, nas declarações à RTP.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ realiza-se este ano em Lisboa, de terça-feira a domingo, com a presença do Papa Francisco, sendo esperadas mais de um milhão de pessoas.