14 tripulantes a bordo de embarcação turística resgatados em Portimão

Alerta foi dado devido a "problemas no sistema propulsor" da embarcação.

A Marinha resgatou esta segunda-feira 14 pessoas que estavam a bordo de uma embarcação marítimo-turística, a sul do molhe da barra do Porto de Portimão, no Algarve.De acordo com um comunicado da Marinha, o pedido de ajuda chegou pelas 12h42 devido a "problemas no sistema propulsor" da embarcação. Para o local foram acionados elementos da Polícia Marítima de Portimão, que à chegada ao local encontraram os 14 tripulantes da embarcação, de bandeira portuguesa, "bem fisicamente". As vítimas não necessitaram de assistência médica.A embarcação foi depois transportada para o Porto de Portimão, onde atracou pelas 13h38.