Rouba bolsa a turista e tenta atropelar PSP em fuga entre Porto e Gaia

Indivíduo fugiu a alta velocidade ignorando as regras de trânsito.

Um homem de 38 anos foi detido pela PSP após ter roubado uma bolsa a uma turista polaca, em Vila Nova de Gaia. Durante uma fuga aos polícias, a alta velocidade, ainda tentou atropelá-los.O caso aconteceu ao início da noite de sábado. Junto à calçada da Serra, em Gaia, o suspeito roubou uma bolsa com três telemóveis e documentos a uma turista polaca de férias no Norte e fugiu de carro. O automóvel foi avistado e abordado pela PSP, pouco depois, na rua Cimo de Vila, no Porto, mas o indivíduo fugiu às autoridades, a alta velocidade e ignorando as regras de trânsito.Ainda foi abordado pelo menos uma vez por agentes, durante a fuga, mas conduziu na direção deles e, após embater em vários automóveis, escapou. Seria detido, às 21h25, na rua Cândido dos Reis, em Vila Nova de Gaia.Os bens roubados foram entregues à vítima.O detido foi esta segunda-feira presente a tribunal.