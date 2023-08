Obras do Passeio Marítimo de Algés aumentaram de 1 milhão para 3 milhões de euros

Isaltino Morais garante que as obras de requalificação, embelezamento e de estacionamento já se iriam fazer no futuro, mas foram antecipadas.

O presidente da Câmara de Oeiras anunciou esta segunda-feira que a obra de requalificação no Passeio Marítimo de Algés para receber, no domingo, o Papa Francisco e milhares de voluntários aumentou de um milhão para mais de três milhões de euros.

"A obra começou com um milhão de euros, mas vai ultrapassar os três milhões de euros", disse esta segunda-feira Isaltino Morais numa conferência de imprensa no âmbito da visita ao Terrapleno de Algés / Passeio Marítimo de Algés, local onde, no domingo, o Papa Francisco participa no "Encontro com os voluntários da JMJ".

Segundo o autarca, as obras de requalificação, embelezamento e de estacionamento já se iriam fazer no futuro, mas foram antecipadas por causa da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Durante um discurso de cerca de 10 minutos, na conferência de imprensa, Isaltino Morais admitiu que o espaço requalificado do Passeio Marítimo de Algés teve "ajustes diretos", porque o tempo era escasso para organizar o evento para a Jornada Mundial da Saúde.

"Na realidade, o Papa já está a fazer milagres, porque há muitos anos que a Câmara de Oeiras queria recuperar o espaço do Nós Alice, mas o processo da JMJ abriu o coração de toda a gente e permitiu obter um espaço, com estacionamento para 360 lugares", que vai permitir libertar os parques de estacionamento nos parques de Algés, declarou o autarca.

Aos jornalistas, Isaltino Morais defendeu que "mais de 50% da despesa é investimento que fica para o futuro. É investimento em estacionamento, em arranjo paisagístico, em criação de alamedas, na reparação de escolas, na reparação de pavilhões desportivos, portanto, sensivelmente 50% da despesa traduz-se em antecipação de obras".

"Estão criadas condições para que, cada vez mais, se justifique a ligação desde Vila Franca de Xira até Cascais porque, por exemplo, no Passeio Marítimo de Oeiras falta-nos um percurso de Paço de Arcos a Caxias e para a zona do Passeio Marítima de Algés, e, com esta intervenção no âmbito da JMJ, que durante muitos anos quisemos fazer, mas havia as burocracias entre o Porto de Lisboa e Câmara de Oeiras, foi possível flexibilizar procedimentos, as relações. Realmente acho que o Papa já fez milagres e ainda não chegou", considerou.

As obras no Passeio Marítimo de Algés, onde recentemente decorreu o Festival Nós Alive, vão permitir receber no recinto do "Encontro com os voluntários da JMJ" entre 250 a 300 mil pessoas.

A JMJ decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto e conta com a visita do Papa Francisco de dois a seis de agosto.