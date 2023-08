Alpinista francês morre durante escalada a arranha-céus de 219 metros em Hong Kong

Remi Lucidi, um alpinista francês conhecido por escalar alguns dos prédios mais altos do mundo, morreu enquanto escalava um arranha-céus de 219 metros em Hong KongDe acordo com o South China Morning Post, o homem foi visto pela última vez a bater numa janela no 68º andar da Torre Tregunter, por volta das 19h30 de quinta-feira.

A polícia de Hong Kong disse que, após uma investigação inicial, acreditava que o homem tinha caído de uma saliência no prédio. Nenhuma nota de suicídio foi encontrada no local.No Instagram, o francês ficou conhecido como Remi Enigma.