"Bactéria é a que mais mata em hospitais": Um dos 11 bebés internados no Santa Maria está infetado

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, confirmou esta segunda-feira que um dos 11 bebés prematuros colonizados com uma bactéria multirresistente ficou infetado. Segundo André Graça, diretor do Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, o bebé infetado já estava a tomar os “antibióticos adequados” e encontra-se “francamente melhor”, não se prevendo problemas por causa da infeção.Saiba mais no site do Correio da Manhã