Terminadas buscas no ‘Reino do Pineal’. PJ leva bebé para registar e identifica cinco crianças na seita

Há suspeitas de que morreu uma criança na seita por falta de cuidados médicos.

A Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra fez buscas, esta terça-feira, no 'Reino do Pineal', em Oliveira do hospital, Coimbra, onde se suspeita que morreu uma criança por falta de cuidados médicos. Era um menino que nunca foi registado e cujo corpo terá sido cremado e as cinzas lançadas ao rio Mondego.



Ao que o CM apurou, não foram encontradas armas no local mas foram descobertas pequenas quantidades de droga. O CM sabe que há cinco crianças no 'Reino do Pineal.





O espaço está limpo. As autoridades deixaram as crianças ficar neste local enquanto a investigação continua. Um bebé foi levado com o pai para ser registado, mas deverão regressar ainda esta terça-feira à instituição.Todos garantem estar de livre vontade. Para já investigam-se os crimes de homicídio negligente ou por omissão e profanação de cadáver. Nenhum dá prisão preventiva e não dá para prender. As buscas foram acompanhados por um magistrado do Ministério Público de Coimbra.A Judiciária acreditava que haveria pelo menos mais três bebés a viver na comunidade e, por isso, esta terça-feira foi avaliado se havia condições de segurança para aqui permanecer.No local estiveram dezenas de carros da Polícia Judiciária, um magistrado do Ministério Público e elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR). A operação foi de grande envergadura e foram batidos todos os lugares. Os militares da GNR isolaram a zona e cortaram estradas.As buscas da Polícia Judiciária incidem também sobre outras atividades ilícitas. Há acusações de desvios de subsídios, consumo de drogas e ainda posse de armas.



O 'Reino do Pineal', que se auto proclamou independente, é uma seita nascida em 2020 que criou a sua sede numa zona rural do distrito de Coimbra. O terreno pertence ao ex-jogador Pione Sisto que defende o grupo religioso e garante que atua na legalidade.