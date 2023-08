Barco de recreio encalha na praia do Meco

Embarcação tem a bandeira de Gibraltar e aguarda que o proprietário avance com um plano de remoção.

Um barco de recreio que seguia com sete pessoas a bordo encalhou no areal da praia do Meco ao final da tarde de segunda-feira.A embarcação, com 13 metros, tem bandeira de Gibraltar e aguarda agora que o proprietário avance com um plano de remoção.De acordo com fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional, nenhum dos passageiros ou tripulantes ficou ferido, saindo todos pelo próprio pé. Um descuido do ‘skipper’ estará na origem do incidente.