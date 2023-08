Providência cautelar mesmo a tempo da Supertaça frente ao Benfica

Sérgio Conceição fez gesto polémico frente ao Casa Pia.

Sérgio Conceição recorreu esta segunda-feira para o TAD (Tribunal Arbitral do Desporto) do castigo de 30 dias e multa de 10 200 euros pela troca de palavras com Vasco Matos, ex-treinador-adjunto do Casa Pia e atual técnico principal do Santa Clara, num jogo da Liga da época passada. O recurso e a providência cautelar que o acompanha foram apresentados mesmo a tempo de o técnico eventualmente estar disponível para a Supertaça frente ao Benfica, a 9 de agosto, em Aveiro.David Neres também estava castigado (um jogo no caso do extremo encarnado) e apresentou uma providência cautelar a 19 de julho. A decisão que lhe foi favorável e que suspendeu o castigo foi tomada uma semana depois, a 26 de julho. Se o TAD mantiver o mesmo calendário, a providência de Conceição será decidida a 7 de agosto, dois dias antes da Supertaça.Para estar no banco frente ao Benfica, o TAD terá que considerar que o técnico portista está na mesma situação de Neres: tem possibilidade de vencer a ação principal, pelo que cumprindo a suspensão antes de ser tomada a decisão final ficaria impedido de ser ressarcido.