Despiste de trator faz um ferido em Águeda

Vítima foi levada para o Hospital de Aveiro.

Um homem sofreu ferimentos graves, esta manha de terça-feira, na sequência do despiste de um trator, em Águeda.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Águeda, para um acidente com veículos fora da estrada, no lugar de Lourizela.A vítima foi levada, pelos Bombeiros de Águeda, para o Hospital de Aveiro.