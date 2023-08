Prisão preventiva para suspeito de 61 anos por tráfico de droga em São Miguel

Arguido foi intercetado três vezes na posse de drogas sintéticas.

Um homem de 61 anos ficou em prisão preventiva por estar "fortemente indiciado" do tráfico de droga sintética "a partir da sua residência", no concelho do Nordeste, na ilha de São Miguel, nos Açores, anunciou esta terça-feira a PSP.

De acordo com o Comando Regional da PSP, as diligências de investigação permitiram apontar para "um cenário de tráfico de droga desenvolvido pelo arguido a partir da sua residência localizada em plena freguesia da Lomba da Fazenda", no concelho do Nordeste.

Os indícios recolhidos pelos investigadores da PSP permitiram "detetar a sistemática movimentação de toxicodependentes que se dirigiam à residência do arguido, de tal forma que este fluxo anormal de cidadãos se encontrava a causar evidente desconforto e constrangimento nos residentes daquela freguesia", explica a PSP, em comunicado de imprensa.

Ao longo das várias fases da investigação da PSP, o arguido foi intercetado três vezes na posse de drogas sintéticas e "outros objetos que o implicam na prática do crime", revela ainda a polícia.

O Comando Regional da PSP adianta também que durante uma busca em casa do suspeito foi possível detetar que este tinha, "uma vez mais", na sua posse droga sintética.

O arguido não tem antecedentes criminais, mas após ter sido presente a interrogatório no Tribunal de Ponta Delgada ficou sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, informa igualmente a PSP.

Na nota, o Comando Regional dos Açores sublinha a importância dos resultados operacionais alcançados pelo Ministério Público e divisão da PSP de Ponta Delgada, porque permitiu "cessar mais um foco de insegurança e perturbação causado pelo tráfico de drogas sintéticas", particularmente numa freguesia "marcada pela suas tão características ruralidades e tranquilidade".