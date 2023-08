Enfermeira do Centro de Saúde de Moura agredida com violência

No espaço de dois meses já é o segundo ato de violência contra profissionais de saúde na cidade de Moura.

Um grupo de 10 pessoas agrediu violentamente uma enfermeira da urgência do Centro de Saúde de Moura. Os suspeitos acompanhavam uma menor que se "estava a sentir mal", revelou fonte do Correio da Manhã daquela unidade de saúde.

"O grupo entrou pela porta da urgência adentro. Quando a enfermeira, que estava de serviço, disse ao grupo para ter um pouco de calma, um dos elementos, com cerca de 19 anos, voltou-se de repente e espancou-a de forma abusiva na cara e noutras partes do corpo", explicou a nossa fonte.

A vítima, com 43 anos, foi socorrida no local. Mais tarde apresentou queixa junto da PSP, que foi chamada ao local.

O agressor, já com historial de agressão a um professor, fugiu do Centro de Saúde. Foi mais tarde capturado e identificado pelas autoridades.

O grupo integra a comunidade cigana do concelho de Moura. Estes casos têm sido recorrentes no concelho. Segundo a mesma fonte, "num espaço de dois meses já é a segunda agressão assim no Centro de Saúde. Foi também uma enfermeira com cerca de 55 anos".

A menor que foi levada à urgência teve uma "indisposição" e acabou por ter alta pouco tempo depois.

Recorde-se que a urgência no Centro de Saúde de Moura só tem segurança durante a noite.