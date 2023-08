Trump indiciado na investigação sobre conspirações nas eleições de 2020

Esta é a terceira vez que o ex-presidente dos EUA é formalmente acusado em apenas quatro meses.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi esta terça-feira indiciado na investigação sobre conspirações nas eleições de 2020, decorrente de esforços para anular a sua derrota nas presidenciais.



Minutos antes de a acusação ser conhecida, Donald Trump fez uma publicação na rede social Truth Social onde referiu que "Jack Smith, a fim de interferir nas eleições presidenciais de 2024, lançará mais uma acusação falsa de seu presidente favorito".





De acordo com a Reuters, há funcionários que testemunharam que Trump ps pressionou com base em falsas alegações de fraude eleitoral.

Recorde-se que os apoiantes do ex-presidente dos EUA atacaram o Capitólio, a6 de janeiro de 2021, numa tentativa de impedir o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden.



Donald Trump foi convocado a comparecer no tribunal federal em Washington no dia 3 de agosto, às 16h00 locais (cerca das 21h00 em Lisboa).