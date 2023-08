Dupla presa após 19 assaltos nos concelhos de Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Lisboa e Seixal

Dois homens que desde há um ano vinham a cometer assaltos sucessivos a farmácias e cafés em toda a Área Metropolitana de Lisboa foram agora caçados pela PSP de Sintra. À dupla, de 37 e 40 anos, são imputados 19 assaltos nos concelhos de Sintra, Cascais, Oeiras, Amadora, Lisboa e Seixal, sempre com o mesmo método. Furtavam carros que depois usavam para arrombar as portas ou montras dos estabelecimentos, de onde retiravam todos os objetos de valor.Segundo a PSP, “os detidos, já com significativo registo criminal, foram progressivamente aumentando o nível de agressividade das suas ações, chegando a arrastar com a viatura um lesado que tentou travar o assalto”.

Noutro caso, quando viram a PSP aproximar-se, avançaram sobre as patrulhas e abalroaram uma viatura policial. Depois desta ação, os dois detidos tentaram esconder-se na zona de Portimão, onde acabaram por ser presos. Presentes a tribunal, saíram em liberdade com apresentações semanais.