Professores juntam-se a polícias em protesto para o Papa ver

Objetivo passa por chamar a atenção dos peregrinos e turistas que chegam a Portugal para as condições de trabalho dos polícias.

Um grupo de professores juntou-se, esta quarta-feira, ao protesto dos elementos das Forças de Segurança junto ao Palácio de Belém."Estamos solidários com os elementos da PSP e GNR, temos reivindicações comuns em termos salariais, carreira e condições de trabalho, por isso juntámo-nos a este protesto", explica Ricardo Silva, professor há 34 anos.A Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança (CCP), estrutura que congrega os sindicatos e associações mais representativos do sector da Segurança Interna, designadamente da GNR, da PSP, da Polícia Marítima, da Guarda Prisional e da ASAE, tem organizado vários protestos nos últimos dias, sobretudo em aeroportos e terminais de transportes.O objetivo é chamar a atenção dos peregrinos e turistas que chegam a Portugal paras as condições de trabalho dos polícias. Esta quarta-feira a ação de protesto decorre em frente ao Palácio de Belém, onde o Presidente da República recebe o Papa Francisco.