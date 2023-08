Soares de Oliveira sai do Benfica para rumar à Arábia Saudita ou Brasil

O futuro profissional de Domingos Soares de Oliveira deverá passar por Arábia Saudita ou Brasil. Como oadiantou, o administrador deixa a SAD do Benfica no último terço deste mês. A definição do dia concreto está dependente de ser fechado o valor da indemnização, que deverá superar o milhão de euros.Ao que oapurou, Soares de Oliveira está a avaliar as opções para prosseguir a carreira, mas é certo que o fará no estrangeiro. Já recebeu convites da Arábia Saudita, nomeadamente do Al Ittihad, campeão saudita que é treinado por Nuno Espírito Santo. Também já foi sondado por clubes brasileiros, para liderar a futura liga de clubes. As principais equipas estão atualmente divididas em duas associações e Soares de Oliveira é visto como uma solução consensual.