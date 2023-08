Papa já se encontrou com vítimas de abusos sexuais

Santo Padre pediu perdão às vítimas em nome da Igreja Católica Portuguesa.

O Papa Francisco encontrou-se, esta quarta-feira à noite, com 13 vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja Católica, acompanhadas por representantes das instituições da Igreja portuguesa responsáveis pela proteção de menores.O encontro, que aconteceu na Nunciatura Apostólica, decorreu "num clima de intensa escuta", diz o comunicado oficial. O Santo Padre pediu perdão às vítimas em nome da Igreja Católica Portuguesa.O encontro com as vítimas de abusos sexuais durou mais de uma hora, terminando pouco depois das 20h15.