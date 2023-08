Saiba quais as ruas cortadas ao trânsito ou condicionadas esta quinta-feira em Lisboa

PSP sugere que os cidadãos optem pelo uso de transportes públicos.





A PSP sugere, em comunicado, que os cidadãos que queiram participar no evento ou deslocar-se a algum dos locais afetados pela Jornada Mundial da Juventude optem pelo uso de transportes públicos.



Várias artérias do concelho de Lisboa vão ser esta quinta-feira cortadas ao trânsito devido a diversos eventos relacionados com a Jornada Mundial da Juventude.A PSP sugere, em comunicado, que os cidadãos que queiram participar no evento ou deslocar-se a algum dos locais afetados pela Jornada Mundial da Juventude optem pelo uso de transportes públicos.

Saiba quais as artérias que vão estar interditas ou fortemente condicionadas e consulte

as alterações ao trânsito e outras limitações à mobilidade durante a JMJ.

Lisboa

A partir das 00h00, irão proceder-se aos seguintes condicionamentos de trânsito:

A Praça Marquês do Pombal estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo fortes condicionamentos de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Praça Marquês do Pombal:

o Rua Joaquim António de Aguiar com a Rua Artilharia I

o Avenida Engenheiro Duarte Pacheco com o Túnel do Marquês de Pombal

o Rua Braamcamp

o Rua Alexandre Herculano

o Rua Rodrigo da Fonseca

o Avenida Duque de Loulé

o Avenida Fontes Pereira de Melo

A Alameda Cardeal Cerejeira estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo fortes condicionamentos de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Alameda Cardeal Cerejeira:

o Rua Engenheiro Canto Resende

o Rua Marquês da Fronteira

o Avenida Sidónio Pais

o Alameda Engenheiro Edgar Cardoso

A Rua Castilho estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo fortes condicionamentos de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Rua Castilho:

o Rua Marquês da Subserra

o Rua Sampaio e Pina

o Rua Padre António Vieira

o Rua Dom Francisco Manuel de Melo

o Rua Rodrigo da Fonseca

Avenida António Augusto Aguiar, a partir do entroncamento com a Rua Marquês da Fronteira

Avenida Fontes Pereira de Melo, no sentido Praça Duque do Saldanha – Marquês de Pombal

A Avenida Liberdade estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo condicionamentos de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida da Liberdade:

o Rua Alexandre Herculano com a Rua Braamcamp

o Rua Gomes Freire com a Rua do Conde Redondo

o Rua Luciano Cordeiro com a Rua do Conde Redondo

o Rua de Santa Marta com a Rua do Conde Redondo

o Rua Alexandre Herculano com a Rua Camilo Castelo Branco

o Rua Alexandre Herculano com a Rua Rodrigues Sampaio

o Largo do Rato com a Rua Alexandre Herculano

o Largo do Rato com a Rua de São Bento

o Rua Alexandre Herculano com a Rua Castilho

o Rua Alexandre Herculano com a Rua Mouzinho da Silveira

o Rua Alexandre Herculano com a Avenida Liberdade

o Rua Rodrigues Sampaio com a Rua Barata Salgueiro

o Rua Manuel Jesus Coelho

o Rua das Pretas

o Rua das Pretas com a Rua de São José

o Calçada do Moinho de Vento com a Rua do Telhal

o Alameda de Santo António dos Capuchos com a Rua de Santo António dos Capuchos

o Largo da Anunciada

o Praça dos Restauradores

o Rua 1º de Dezembro com a Praça Dom João da Câmara

o Praça Dom Pedro IV com a Praça Dom João da Câmara

o Rua Castilho com a Rua do Salitre

o Rua Barata Salgueiro com a Rua Mouzinho da Silveira

o Rua Barata Salgueiro com a Avenida da Liberdade

o Praça da Alegria

o Praça da Alegria com a Rua da Conceição da Glória

o Avenida da Liberdade com a Travessa da Glória

A partir das 07H00 irão proceder-se aos seguintes condicionamentos de trânsito:

Avenida República, no acesso ao túnel do Campo Pequeno, sentido Campo Grande-Saldanha – impedimento de acesso ao túnel.

A Avenida da República estará sujeita ao isolamento total da circulação das vias centrais, bem como dos seus atravessamentos, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida da República:

o Avenida de Berna

o Avenida Elias Garcia

o Avenida Visconde de Valmor

o Avenida Miguel Bombarda

o Avenida João Crisóstomo

o Avenida Duque D’Ávila

o Avenida 5 de Outubro com a Avenida Duque D’Ávila

Praça Duque do Saldanha – impedimento de acesso às vias centrais da Avenida da República bem como de acesso à Avenida Fontes Pereira de Melo

A Avenida Duque de Loulé estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Avenida Duque de Loulé:

o Avenida Duque de Loulé com a Rua Luciano Cordeiro

o Avenida Duque de Loulé com a Rua Rodrigues Sampaio e Rua Camilo Castelo Branco

o Rua Ator Tasso com a Rua Eça de Queirós

A zona da Praça do Comércio estará sujeita ao isolamento total da sua circulação, existindo cortes de trânsito nas seguintes artérias cuja circulação se faça em direção à Praça do Comércio:

o Praça do Martim Moniz

o Praça da Figueira

o Praça Dom Pedro IV com a Rua Áurea

o Rua da Conceição com a Rua dos Douradores

o Rua da Madalena com a Rua da Conceição

o Rua dos Fanqueiros com a Rua da Conceição

o Rua da Madalena com a Rua da Conceição

o Rua dos Fanqueiros com a Rua do Comércio

o Rua dos Fanqueiros com a Rua da Alfândega

o Rua da Madalena com a Rua da Alfândega

o Avenida Infante Dom Henrique com a Rua dos Arameiros

o Largo do Corpo Santo com a Avenida Ribeira das Naus

o Praça Duque da Terceira com o Cais do Sodré

o Rua Serpa Pinto com a Rua Victor Cordon

o Rua Victor Cordon com a Calçada de São Francisco

o Largo de São Julião com a Rua Nova do Almada

o Calçada de são Francisco a Rua Nova do Almada

o Rua do Crucifixo com a Rua da Conceição

o Largo do Carmo com a Calçada do Carmo

Todas as artérias acima indicadas irão estar interditas ou fortemente condicionadas à circulação de trânsito, pelo que a Polícia de Segurança Pública apela a que todos os cidadãos evitem a circulação nas suas imediações, para não ficarem retidos no trânsito devido ás restrições.

No que diz respeito à circulação na cidade de Lisboa, as principais artérias que se revestem como alternativas e se encontram a circular sem restrições são:

ZONAS VERDES:

o A5 e A9

A5 circulável sem restrições no sentido Cascais-Lisboa até ao Nó da A9

A9 circulável sem restrições no sentido SUL-NORTE, desde o Nó da A5

o Estrada Nacional 6 e Estrada Nacional 6-7, em Carcavelos

Estrada Nacional 6 circulável sem restrições no sentido Cascais-Lisboa até Carcavelos

o A1.

A1 circulável sem restrições no sentido SUL-NORTE

A1 circulável sem restrições no sentido NORTE-SUL até ao Nó de Póvoa de Santa Iria

o Ponte Vasco da Gama.

Circulável sem restrições no sentido Montijo/Lisboa até ao IC17

Circulável sem restrições no sentido Lisboa/Montijo

Após o evento e mediante a avaliação das condições de segurança na área afetada pela saída das pessoas, será reaberto o trânsito nas artérias acima referidas.