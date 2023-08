Homicida de Jéssica fez as malas para sair da cadeia

Esmeralda fez a mala e despediu-se de todas as reclusas da cadeia de Tires. Estava convencida que sem se provar quem tinha batido em Jéssica, a menina de três anos assassinada à pancada, seriam todos absolvidos. Tita parecia mais comedida e mostrava-se menos confiante. Mas não queria desiludir a filha e aceitava que a libertação estava perto.Saiba mais no site do Correio da Manhã