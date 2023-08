Homem condenado a internamento psiquiátrico por matar a namorada grávida à facada no Barreiro

Vany Vieira, o homem de 31 anos que o ano passado matou à facada a mulher grávida, Denise Rosa, de 37, no Barreiro, foi condenado pelo Tribunal de Almada à medida de segurança de internamento em estabelecimento psiquiátrico com duração não inferior a três anos e duração máxima de 16 anos. O tribunal declarou o arguido, à data dos factos, inimputável, por padecer de esquizofrenia. Os juízes retiraram ainda a qualificação do homicídio, estabelecendo assim a pena máxima de 16 anos.Saiba mais no site do Correio da Manhã