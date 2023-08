Trump conspirou para falsear eleições de 2020 nos EUA

Os problemas de Donald Trump com a Justiça parecem não ter fim. O ex-Presidente dos EUA comparecerá esta quinta-feira em tribunal depois de procuradores federais o terem terça-feira acusado de tentar falsear e reverter os resultados das presidenciais de 2020. Entre os crimes de que é acusado contam-se conspiração para defraudar os EUA, obstrução à Justiça, conspiração para privar os eleitores do seu direito a eleições justas e ainda manipulação de testemunhas. Esta é a terceira vez este ano que Trump é alvo de processos-crime, mas insiste que nada o impedirá de a ir a votos para reconquistar a Presidência.Saiba mais no site do Correio da Manhã