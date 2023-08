Homem deixa cães fechados um mês até morrerem à fome e à sede

Um homem, de 47 anos, produtor de audiovisual, foi detido pela PSP por maus-tratos animais. Deixou há um mês uma casa que arrendava e abandonou, fechados num quarto sem água ou comida, um cão e uma cadela, terça-feira encontrados mortos pela PSP após denúncia de vizinhos devido ao cheiro nauseabundo.O crime ocorreu na Penha de França, no centro de Lisboa, e após a PSP ter descoberto os cadáveres dos animais em avançado estado de decomposição conseguiu, com ajuda do dono da casa, encontrar o inquilino.

O homem apresentou-se na esquadra da PSP e assumiu que deixou o apartamento há cerca de um mês e que deixou lá os animais de forma consciente. Foi detido, constituído arguido e devolvido à liberdade, notificado a apresentar-se esta quarta-feira no tribunal.