Seis detidos em operação de combate ao tráfico de droga na Pasteleira

Apreendidas 150 doses de cocaína.

Seis homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos de idade, foram detidos no âmbito de uma operação policial de combate ao tráfico de droga, esta quarta-feira, no bairro da Pasteleira, no Porto, pela PSP. Seis homens e duas mulheres foram identificados e constituídos arguidos.

Na sequência de 15 buscas domiciliárias, nas áreas dos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia e Gondomar, foram apreendidas 150 doses de cocaína, 51 doses de heroína, 57 doses de haxixe, cinco dose de anfetaminas, 146 em numerário, 233 munições de diversos calibres, uma catana, um bastão extensível e objetos utilizados na venda direta de estupefacientes.

Os detidos vão ser presentes, esta quinta-feira, às Autoridades Judiciárias para aplicação medidas de coação.